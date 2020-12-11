Эксперт объяснил снижение числа разводов в России

В октябре количество разводов России сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%. Такие данные приводит Росстат.

Наибольшее снижение показали Еврейская АО (сокращение разводов на 39,7%), Севастополь (сокращение на 30,5%) и Чукотский АО (сокращение на 27,6%).

России удалось избежат так называемого китайского синдрома, который сопровождается «бумом разводов после карантинных мер», считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Можно говорить о каких то стереотипах, как с то неплпулярность разводов, как меры решения проблем в южных регионах, финансовая поддержка семьи в центральных субъектах, „молодость“ половозрастного состава Дальнего Востока (численность мужчин там выше численности женщин). Вместе с тем видны результаты медицины. Сразу в 15 регионах наблюдается рост рождаемости и снижение младенческой смертности. Всех больше рождаемость в Татарстане 3651 младенцев в октябре. В том же месяце в целом младенческая смертность снизилась на 17.2%, но не везде, конечно», — рассказала эксперт.