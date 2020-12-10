В Подмосковье станет возможным отслеживать эвакуированные автомобили

В приложении «Системы-112» появится функция по отслеживанию эвакуированных автомобилей в Подмосковье, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

Благодаря этому можно будет максимально оперативно узнать, где находится машина, и забрать ее со штрафстоянки.

Кроме того, планируется создать функцию чата с вызванной бригадой скорой помощи, что позволит отследить время ее прибытия.

Также появится сервис со статусами реагирования службы пожарной охраны и аварийной службы газовой сети.

За помощью можно будет обратиться на номер 112 через Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры.

«Запланировано увеличение количества экстренных оперативных служб и организаций, участвующих в информационном взаимодействии с „Системой-112“ Московской области», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Как отмечает агентство, в 2020 году по единому номеру 112 в Подмосковье приняли и обработали 10 млн звонков, а за пять лет работы номера в регионе принято более 44 млн вызовов.

Ранее сообщалось, что в App Store и Google Play появилось приложение «Госуслуги. COVID трекер», позволяющее отслеживать контакты больных коронавирусом. С помощью приложения устройство ищет и запоминает данные других устройств поблизости, используя технологию Exposure Notification, которую разработали компании Apple и Google. Эта технология фиксирует через Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами.