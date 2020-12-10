Нефть стала стоить больше 50 долларов впервые с 6 марта

Цена на нефть марки Brent превысила отметку в 50 долларов впервые с 6 марта.

Ее стоимость с поставкой в феврале 2021 года достигла на бирже ICE в Лондоне 50,07 доллара за баррель.

По данным на 17:44 мск, рост к уровню закрытия предыдущих торгов составил 2,48%.

Как отмечает «РИА Новости», цены на нефть и российская валюта стали укрепляться после недавних решений ОПЕК+.

Напомним, на прошлой неделе участники этой организации договорились увеличить добычу черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний составит 125 тысяч баррелей в сутки.

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Кроме того, было решено ежемесячно обсуждать вопрос о дальнейшем повышении уровня добычи в аналогичном объеме, но не более.

Таким образом, в январе страны ОПЕК+ сократят добычу на 7,2, а не на 7,7 миллиона баррелей в сутки от базового уровня, как до конца нынешнего года.

На фоне решения ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи курс доллара к рублю упал ниже уровня в 75 рублей за доллар.