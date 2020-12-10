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Задержанные в Ливии Максим Шугалей и Самер Суэйфан вылетели на родину

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© shugaley.ru

© shugaley.ru

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые полтора года находились в частной тюрьме «Митига» в Ливии, выпущены на свободу.

Они уже вылетели из Триполи в Россию, сообщил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Да, они освобождены. Сейчас находятся в пути на родину», — цитирует его ФАН.

Освобождение российских социологов ранее подтвердил глава «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

«Максим Шугалей и Самер Суэйфан едут домой из Ливии. Сегодня в 14:27 они были освобождены», — приводит его слова «РЕН ТВ».

Малькевич отметил, что россияне вышли на свободу благодаря «сложнейшей практически спецоперации, проведенной российскими Министерством обороны и Министерством иностранных дел, а также благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно».

© Фонд защиты национальных ценностей © Фонд защиты национальных ценностей

© Фонд защиты национальных ценностей © Фонд защиты национальных ценностей

Ранее глава ФЗНЦ рассказал о переводе Шугалея и Суэйфана из «Митиги» на турецкую военную базу в Триполи. Он так же направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, выразив благодарность за вмешательство в ситуацию.

Напомним, россиян, занимавшихся в Ливии социологическими исследованиями задержали в мае 2019 года по обвинению во вмешательстве во внутренние дела и президентские выборы, а также в общественной деятельности без разрешения местных властей и органов безопасности.

По словам Малькевича, задержанные в Триполи россияне подвергались пыткам в тюрьме.

В июле 2020 года официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующее Триполи, отправило МИД РФ письменные заверения, в которых говорится, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан будут освобождены из ливийской тюрьмы в ближайшее время.

Также в июле стало известно, что Шугалей возглавит список политической партии «Родина» на выборах в Государственный совет Республики Коми. Такое решение принял региональный актив партии.

Судьбе похищенных в Ливии россиян посвящены художественные фильмы «Шугалей» и «Шугалей 2», основанные на реальных событиях.

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