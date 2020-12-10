Врачи призвали власти Петербурга к жесткому подавлению демарша рестораторов

Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников Виктор Егоров призвал жителей Санкт-Петербурга к строгому соблюдению карантинных мер, чтобы не допустить перехода к более жестким ограничениям, о котором говорил губернатор города Александр Беглов.

В разные годы город на Неве всегда был эталоном культурного центра России и Европы. Что же происходит с бизнесом и с нашими звездами? Ведь они кумиры, на них ориентируются миллионы. Именно они сегодня должны вспомнить о своей социальной ответственности и показывать пример, как себя вести в тяжелые времена, когда тысячи заболевших в день, когда каждый день умирают врачи на рабочих местах, спасая жизни граждан. Как и чем объяснить, что Баста устраивает концерт для тысяч зрителей, а рестораторы заявляют, что объявляют войну ограничениям и будут работать по полной программе на Новый год и в Рождество? — вопрошает Егоров.

Кроме того, Виктор Егоров обратил внимание Роспотребнадзора на чиновников, депутатов всех уровней, членов Общественной палаты. По его мнению, они «как-то флегматично» реагируют на демарш петербургских рестораторов и звезд отечественной эстрады.

«По телевидению часто показывают сюжеты, как штрафуют маму с ребенком или пенсионера на прогулке в парке, которые очумели от сидения в квартирах. Как полицейские заламывают руки и выбрасывают из автобуса пожилую женщину, отказавшуюся надеть маску. Но аншлаги в зрительных залах, которые несут в себе опасность, помноженную на тысячи, удивительным образом проходят незамеченными. Возникает вопрос: у нас точно государство, где все равны перед законом? У нас точно карантинные меры — это не бутафория?» — говорит эксперт.

«Я хочу призвать власти и все контролирующие органы принимать самые жесткие меры по пресечению нарушений, не принимая во внимание авторитеты, не дожидаясь, когда мы вплотную подойдем к той самой „красной черте“, о которой говорит губернатор Петербурга», — заключил эксперт.