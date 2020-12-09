Общественные палаты регионов готовы к обучению независимых наблюдателей

Общественные палаты регионов России выразили готовность включиться в программу обучения независимых наблюдателей, которая должна стартовать в конце января 2021 года.

Координационный совет ОП РФ по общественному контролю за голосованием собирается привлечь к подготовке наблюдателей высокопрофессиональных юристов, психологов, экспертов в области избирательного права, политологов и социологов. Всего к началу избирательной кампании в Госдуму Общественная палата планирует подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей.

«В Воронежской области полностью поддержали инициативу Общественной палаты РФ о начале обучения независимых общественных наблюдателей. По итогам общероссийского голосования по поправкам к Конституции и выборам в Единый день голосования, у нас в регионе сформировался серьёзный опыт по качественному обучению и набору наблюдателей, который мы обязательно будем применять и приумножать в рамках предстоящей думской кампании. Как показала практика, наблюдатели на выборах в нашем регионе участвовали в избирательном процессе в этом статусе не в первый раз, что говорит о повышении уровня правосознания россиян», — сообщил член Общественной палаты Воронежской области Сергей Хаустов.

Поскольку в следующем году предстоит большое количество избирательных кампаний, потребность в качественной организации тренингов и курсов для наблюдателей становится еще более актуальной. Ситуации в субъектах различные, а региональные общественные палаты имеют определенные компетенции в данном вопросе, поэтому предложенная Общественной палатой РФ инициатива уже повсеместно получила поддержку, в том числе, в Ханты-Мансийском автономном округе, — добавил директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко.

Общественная палата сегодня является драйвером процесса подготовки профессиональных наблюдателей, которые помогут сделать выборы в России максимально честными и прозрачными, отметил политолог Сергей Юхин.

«Так, в Севастополе представители Общественной палаты продемонстрировали хорошее качество работы — готовили наблюдателей, привлекали общественников, блогеров и независимых журналистов для наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов», — напомнил эксперт.

«Полученный опыт будет очень полезен нам для дальнейших избирательных кампаний, эксперты и правозащитники готовы тиражировать его на другие регионы России», — заключил эксперт.