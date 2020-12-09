Создана технология, распознающая первые признаки болезни Альцгеймера

Команда ученых из Университета Вашингтона в Сент-Луисе провела исследование, в ходе которого обнаружила новый метод диагностики болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — это форма первичной дегенеративной деменции, которая возникает у пожилых людей. Лечения этого заболевания не существует, однако, если вовремя выявить первые симптомы, можно существенно отодвинуть время, когда болезнь начнет заметно прогрессировать.



Первые и самые явные симптомы болезни — потеря памяти, снижение когнитивных функций, нарушение логического мышления. Но американские ученые обнаружили изменения, которые можно заметить задолго до этих симптомов.

Ученые исследовали спинномозговую жидкость, в которой ими были найдены новые формы белка. MTBR-тау является нерастворимой частью тау-белка и основным компонентом тау-клубков — маркера болезни Альцгеймера. По словам экспертов, оценка концентрации MTBR-тау позволяет оценить, как много опасных отложений тау-белков находится в головном мозге.

Предыдущие попытки измерить MTBR в этих образцах жидкости не увенчались успехом, но авторы исследования считают, что нашли новый способ. Методика команды включает обработку образцов спинномозговой жидкости набором химикатов, который очищает тау, и сочетает это с масс-спектрометрией для анализа содержимого раствора.

Таким способом ученые оценили спинномозговую жидкость у 100 добровольцев в возрасте старше 70 лет. У 30 из них не было когнитивных нарушений и признаков болезни Альцгеймера, у 58 были амилоидные бляшки либо без когнитивных ухудшений, либо с легкой или умеренной деменцией, а у 12 человек были когнитивные нарушения.



Команда обнаружила, что у людей с болезнью Альцгеймера уровень MTBR в спинномозговой жидкости был повышен. Более того, его концентрация увеличивалась в зависимости от тяжести когнитивных нарушений и деменции.

Сканирование мозга подтвердило: уровень MTBR-тау 243 сильно коррелировал с количеством отложений тау-белка в мозге.