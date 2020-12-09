Сенатор: иноагенты смогут спокойно продолжать свою деятельность

Физические и юридические лица, признанные иностранными агентами, смогут спокойно продолжать свою деятельность в России, если зарегистрируются, как того требует новый закон. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя принятый накануне в первом чтении законопроект об усилении контроля за деятельностью иноагентов.

Как уже писал ridus.ru, документ призван расширить список иноагентов за счет незарегистрированных общественных объединений и физических лиц, работающих на зарубежные структуры. Кроме того, законопроект предусматривает ограничение иностранного финансирования митингов и ужесточает ответственность за нарушение порядка упоминания о статусе иностранного агента в материалах СМИ.



Климов отметил, что в России сейчас действуют чуть более 60 НКО, которые считаются иностранными агентами.

Климов также полагает, что нельзя говорить о массовом подходе к деятельности НКО в этой сфере. «За текущий год только две неправительственные организации были зарегистрированы как иноагенты», — отметил сенатор.

Андрей Климов добавил, что решение о привлечении иноагентов к административной или уголовной ответственности будет принимать суд.

Если же они уклоняются от регистрации, решение о привлечении к административной ответственности принимает судебная инстанция. Если идет злостное нарушение административных требований, то тогда суд принимает решение по привлечению иноагента к уголовной ответственности, — сказал парламентарий.

Ранее первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов рассказал в интервью ridus.ru, что принятие законопроекта об иноагентах не сможет навредить развитию в России гражданского общества.

«У нас бытует мнение, что ужесточение закона об иностранных агентах уменьшит роль гражданского общества в нашей стране и затормозит развитие некоммерческого сектора. Однако это не так, — заявил эксперт. — Здесь очень важно подчеркнуть, что деятельность иностранных агентов на территории России никто не запрещает. А усиление контроля за их деятельностью необходимо лишь для того, чтобы россияне понимали, в чьих именно интересах работает та или иная организация, выдвигая какие-либо инициативы. Это нужно, чтобы изменения в нашей стране происходили исключительно по воле народа, а не благодаря манипуляциям неких зарубежных структур».