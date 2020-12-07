Германия обратилась к США с призывом отказаться от смертной казни
- 07 декабря 2020, 22:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Берлине призвали Вашингтон восстановить мораторий на смертную казнь.
Об этом заявила омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер.
Она выразила свое сожаление по поводу пяти запланированных и восьми уже осуществленных в этому году в США казнях.
По ее словам, применение смертной казни противоречит общемировым трендам. Она все чаще отменяется, а продолжают ее применять менее 60 стран.
«Поэтому я призываю правительство США воздержаться от запланированных казней и восстановить фактический мораторий на применение смертной казни», — приводит «РИА Новости» заявление Кофлер, распространенное МИД ФРГ.
Омбудсмен отметила, что правительство Германии отвергает смертную казнь как жестокую и бесчеловечную форму наказания и вместе с партнерами из ЕС уже много лет проводит интенсивную кампанию за ее отмену во всем мире.
«Доказано, что смертная казнь не является сдерживающим фактором», — добавила Кофлер.
Смертные приговоры, вынесенные на федеральном уровне, не приводились в исполнение в США на протяжении 17 лет. Они возобновились только в середине июля нынешнего года по решению Верховного суда. С тех пор были казнены восемь осужденных.
Как сообщал ridus.ru, американца Орландо Холла казнили 21 ноября спустя 26 лет после вынесенного ему смертного приговора. В 1994 году его признали виновным в соучастии в похищении, изнасиловании и убийстве 16-летней девушки.
Примечательно, что покидающие Белый дом президенты более 130 лет не позволяли приводить в исполнение сомнительный смертный приговор, перекладывая это решение на последующих глав государства. Нарушенная многолетняя традиция может означать, что действующий президент Дональд Трамп все еще не собирается покидать свой пост.
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