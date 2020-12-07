Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в мероприятиях Олимпийских игр членов Исполнительного комитета НОК Белоруссии, возглавляемого президентом страны Александром Лукашенко.

Об этом сообщил в Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

По его словам, также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Белоруссии. Исключение составят выплаты, связанные с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине.

Кроме того, будут приостановлены любые обсуждения с НОК Белоруссии касательно проведения будущих мероприятий МОК, добавил Клауэ.

Он также отметил, что МОК оставляет за собой право отменять принятые меры в зависимости от развития ситуации.

Ранее стало известно, что МОК начал расследование, касающееся предполагаемых политических преследований белорусских спортсменов.

Как отмечает «Интерфакс», более полутора тысяч белорусских спортсменов подписали в августе открытое письмо с требованием провести новые президентские выборы в стране и остановить насилие. Из-за отказа отозвать свою подпись были подвергнуты разного рода репрессиям чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и другие именитые спортсмены. Некоторые из них — Елена Левченко, Андрей Кравченко и другие — были задержаны и осуждены.

Напомним, 6 ноября Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Кроме того, был расширен черный список, в который попали официальные лица государства. Санкциям подвергнуты еще 14 белорусских чиновников, в числе которых значится сын главы государства Виктор Лукашенко. Всем, кто оказался в списке, запрещены поездки в страны ЕС. На территории Евросоюза также заморожены их активы.

В свою очередь Минск пообещал принять ответные меры.