В Екатеринбурге уволили врача, призывавшего не делать КТ

Врача из Екатеринбурга Александра Кугаевского уволили из больницы спустя месяц после публикации материала с его комментарием в СМИ.

Причиной для его увольнения послужил призыв специалиста отказаться от компьютерной томографии легких, утверждает он.

«Мы не видим вашего будущего в наших стенах», — так, по словам Кугаевского, сказали ему во время вручения трудовой книжки.

В Instagram он объяснил, что руководство больницы негативно отреагировало на его посты о компьютерной томографии.

Тогда врач заявил, что КТ легких может нанести вред здоровью. Он даже сам отказался проходить это исследование, когда у него обнаружили коронавирус, отмечает URA.RU.

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Говоря об опасных последствиях компьютерной томографии, Кугаевский указал на большую дозу радиации, которая может привести к появлению опухолей. «Если можно обойтись без КТ — лучше ее избежать!», — цитирует врача издание.

Как сообщал ранее ridus.ru, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Министерства здравоохранения РФ Игорь Тюрин обратился к россиянам, опасающимся заражения коронавирусом COVID-19, с призывом не делать компьютерную томографию без назначения врача.

Тюрин напомнил любителям томографии, вызвавшим ажиотаж в отделениях диагностики во многих регионах России, что наличие коронавируса по томограмме не устанавливается — для этого необходим лабораторный анализ мазков из горла и зева.