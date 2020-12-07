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Евро впервые с 18 сентября подешевел до 89 рублей

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

Торги на Московской бирже 7 декабря были отмечены укреплением рубля.

Впервые с 18 сентября евро подешевел до 89 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» упал на 64 копейки и составил 73,41 рубля.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева, граница в 74 рубля близка к нижней границе доллара США по отношению к рублю, пишет газета «Известия».

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль активно повышается к доллару и евро вслед за другими валютами emerging markets, рассчитывающими на принятие новой программы стимулирования экономики США. Новый пакет стимулов объемом 908 млрд долларов был представлен на прошлой неделе группой конгрессменов от обеих партий.

© visualhunt

© visualhunt

Ранее свой прогноз относительно курса доллара и евро до конца 2020 года сделал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его мнению, рубль будет торговаться в диапазоне 76,4 — 80,5 за доллар и 89,3 — 94,1 за евро.

В свою очередь финансовый аналитик Виталий Калугин полагает, что курс доллара в России к концу 2020 года будет составлять около 78−79 рублей. В связи с этим он не советует россиянам вкладываться в американскую валюту.

Как писал ранее ridus.ru, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров заявил, что даже в случае победы на выборах Джо Байдена доллар будет стоить 77−80 рублей, так как в цене российских активов уже заложено негативное влияние такого сценария.

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