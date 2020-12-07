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Клиенты Сбербанка забрали со своих вкладов рекордную за шесть лет сумму

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Более чем на 100 миллиардов рублей сократились в ноябре рублевые депозиты клиентов Сбербанка.

Это самый большой отток вкладов за последние шесть лет.

Такого не было со времени кризиса 2014 года. Тогда в декабре на фоне паники на валютном рынке граждане сняли с депозитов в Сбербанке 166,7 миллиарда рублей, заявил аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Как отмечает «РБК», нынешний отток денежных средств связан с тем, что клиенты снимают сбережения из-за низких ставок, вложений в ипотеку и в иностранную валюту.

Согласно оборотным ведомостям Сбербанка за разные периоды, в 2020 году на фоне нового кризиса и пандемии коронавируса клиенты этой крупнейшей в России кредитной организации массово закрывали рублевые депозиты в мае (-69,5 миллиардов рублей), в августе (-53,1 миллиарда рублей), в сентябре (-45,1 миллиарда рублей) и в октябре (-67,7 миллиарда рублей).

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

В ноябре также сократились валютные депозиты физических лиц в Сбербанке — они уменьшились на 52,6 миллиона долларов. Отток по этим счетам продолжается третий месяц подряд, пишет издание. При этом самым серьезным он был в сентябре, когда на фоне ослабления рубля валютные вклады снизились на 441,8 миллиона долларов.

Примечательно, что средства россиян на текущих рублевых и валютных счетах Сбербанка выросли в ноябре на 143,4 миллиарда рублей (+4,5%) и 636,8 миллиона долларов (+10,1%) соответственно.

В конце октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшее время россияне выведут с банковских депозитов триллионы рублей в альтернативные инвестиционные инструменты.

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