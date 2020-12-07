Ученые развеяли главный миф о диете по группе крови

В новом исследовании международная команда ученых рассказала, есть ли какие-то преимущества в диете по группе крови. Неужели, наш метаболизм и пищеварительная система тесно связаны в группой крови.

О вероятности такой взаимосвязи впервые заговорили в середине 1990-х годов, когда натуропат Питер Д’Адамо создал систему питания, рассчитанную для людей с разными группами крови.

Например, тип O считается самой древней группой крови предков, поэтому таким людям натуропат предлагал придерживаться палео диеты с большим количеством животного белка. Напомним, что эта диета — интерпретация рациона питания наших предков, живших более 10 тысяч лет назад.

Рацион питания подразумевает высокое содержание белка и небольшое количество углеводов. Можно есть мясо, рыбу, фрукты, орехи, но стоит воздержаться от молочной продукции и фастфуда.



Если у человека группа крови А, то он относится к аграрному типу, а это значит, что для него вегетарианская диета без красного мяса будет самой оптимальной.

Диета по группе крови была особенно актуальна в 90-ых, и, как замечают специалисты, набирает популярность последние годы. Однако никаких научных доказательств, подтверждающих связь группы крови и диеты до сих пор нет.

В новом исследовании ученые пригласили более 200 добровольцев с лишним весом. Всех участников случайным образом разделили на две группы: первая придерживалась обезжиренной веганской диеты, а люди из второй никак не меняли свои пищевые привычки.

Эксперимент продолжался 16 недель.

Мы предположили, что диета на растительной основе увеличивает метаболическую активность после еды примерно на 20 процентов. Это, конечно, приводит к повышенной чувствительности к инсулину и потере веса. Так и произошло у участников из экспериментальной группы. Получается, что те диетические принципы, которым придерживался Питер Д’Адамо были прямо противоположны, — пишут авторы работы.

Если бы диетические рекомендации по группе крови были верны, то растительное питание должно быть намного более полезным для людей с группой крови A и менее эффективным для тех, у кого группа крови O.

Оказалось, что растительная диета полезна для людей с любой группой крови.

Наряду с потерей веса, исследователи оценивали такие показатели, как уровень липидов в крови и гликемический индекс. Не было обнаружено значительных различий между людьми из разных группы. Состояние здоровье улучшилось у всех участников, кто начал следить за питанием, вне зависимости от группы крови.