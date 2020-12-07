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Ученые развеяли главный миф о диете по группе крови

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

В новом исследовании международная команда ученых рассказала, есть ли какие-то преимущества в диете по группе крови. Неужели, наш метаболизм и пищеварительная система тесно связаны в группой крови.

О вероятности такой взаимосвязи впервые заговорили в середине 1990-х годов, когда натуропат Питер Д’Адамо создал систему питания, рассчитанную для людей с разными группами крови.

Например, тип O считается самой древней группой крови предков, поэтому таким людям натуропат предлагал придерживаться палео диеты с большим количеством животного белка. Напомним, что эта диета — интерпретация рациона питания наших предков, живших более 10 тысяч лет назад.

Рацион питания подразумевает высокое содержание белка и небольшое количество углеводов. Можно есть мясо, рыбу, фрукты, орехи, но стоит воздержаться от молочной продукции и фастфуда.

Если у человека группа крови А, то он относится к аграрному типу, а это значит, что для него вегетарианская диета без красного мяса будет самой оптимальной.

Диета по группе крови была особенно актуальна в 90-ых, и, как замечают специалисты, набирает популярность последние годы. Однако никаких научных доказательств, подтверждающих связь группы крови и диеты до сих пор нет.

В новом исследовании ученые пригласили более 200 добровольцев с лишним весом. Всех участников случайным образом разделили на две группы: первая придерживалась обезжиренной веганской диеты, а люди из второй никак не меняли свои пищевые привычки.

Эксперимент продолжался 16 недель.

© pixabay.com

© pixabay.com

Мы предположили, что диета на растительной основе увеличивает метаболическую активность после еды примерно на 20 процентов. Это, конечно, приводит к повышенной чувствительности к инсулину и потере веса. Так и произошло у участников из экспериментальной группы. Получается, что те диетические принципы, которым придерживался Питер Д’Адамо были прямо противоположны, — пишут авторы работы.

Если бы диетические рекомендации по группе крови были верны, то растительное питание должно быть намного более полезным для людей с группой крови A и менее эффективным для тех, у кого группа крови O.

Оказалось, что растительная диета полезна для людей с любой группой крови.

Наряду с потерей веса, исследователи оценивали такие показатели, как уровень липидов в крови и гликемический индекс. Не было обнаружено значительных различий между людьми из разных группы. Состояние здоровье улучшилось у всех участников, кто начал следить за питанием, вне зависимости от группы крови.

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