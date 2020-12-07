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Кто и зачем чаще всего обращался к психологу на карантине

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Многие уверены, что 2020-й стал самым тяжелым годом за всю их жизнь. Коронавирус забрал наше здоровье, близких людей, работу и привычную жизнь.

«Ридус» пообщался с психологом и выяснил, как пандемия COVID-19 сказалась на здоровье россиян.

Чаще всего за психологической помощью обращались люди старше 30 лет. Причем это были как женщины, так и мужчины. В процентном соотношении 60% на 40% соответственно. В этом возрасте людям свойственно беспокоиться не только о себе, но и о своих близких, поэтому сеансы с психологом помогали решать проблемы. Но в России все равно пациенты, как правило, обращаются за психологической помощью, когда все плохо. Такой уж менталитет, что мы пытаемся самостоятельно решить свои проблемы, — рассказал ridus.ru психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Самые частые проблемы, с которыми столкнулись россияне, — это проблемы эмоционального характера. Например, чувство страха: люди боятся за свое здоровье, жизнь и за близких людей.

Страх является триггером для других проблем. Например, появляются бессонница, тревожность и нервозность, считает психолог. Вспыльчивость и раздражительность приводят к частым конфликтам, особенно если человек длительное время находится в самоизоляции.

Одна из самых частых проблем — это конфликты с близкими людьми. В обычной жизни, когда родственники часть дня проводили на работе, а виделись только по вечерам или выходным, были не так заметны «острые углы». При нахождении в замкнутом пространстве конфликты неизбежны, если не уметь с ними работать, — пояснил ridus.ru психолог Жавнеров.

© pexels.com

Уровни тревожности

У каждого человека есть свой уровень тревожности: низкий, средний и высокий. Если до пандемии у вас был средний или высокий уровень тревожности, то пандемия могла спровоцировать появление панических атак, уверен психолог.

Продолжительная бессонница, паническое чувство страха или боли в груди — все это проявления тревожного расстройства.

Как правило, низкая тревожность встречается у 70% людей. Для них беспокойство из-за пандемии будет временным. Будут слегка повышены эмоциональность и тревожность.

© pexels.com

Пока все дома

Как отметил наш собеседник, конфликтные ситуации с близкими — это то, что чаще всего волновало людей, приходивших на прием. С этим согласна кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Роза Андрианова.

Режим самоизоляции, особенно для семей с детьми, оказался настоящей проверкой на прочность. Особые трудности вызвало дистанционное обучение, которое заставило понервничать как детей, так и взрослых. Удаленная учеба создает иллюзию большего количества времени, ученики перестают ценить его, поздно приступают к выполнению домашних заданий, пропускают обеды и ужины, меньше двигаются, — пояснила ridus.ru Андрианова.

По мнению психологов, к новому формату работы и учебы нужно привыкнуть. Чем раньше вы это сделаете, тем проще вам будет. Важно понять, почему выполнять те же задания из дома стало сложнее.

Возможно, не хватает мощности оборудования или скорости интернета. А может, неудобный стул или вовсе отсутствие рабочего места? Если вы понимаете, что проблема в вашей дисциплине, то составьте себе расписание и старайтесь его придерживаться, чтобы вернуться в рабочий строй.

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