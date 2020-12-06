найти ×
   
  • USD
    74.25
  • EUR
    90.26
СохранитьСохранено0
×

005928

В Россию экстрадирован с Кипра экс-советник главы Росрыболовства

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на сумму 7 млн долларов.

Он был экстрадирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, Хохлов доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

Бывший советник главы Росрыболовства обвиняется по статье «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размер».

По версии следствия, не позднее апреля 2016 года Хохлов с другими лицами предложил помощь в трудоустройстве на руководящую должность в Росрыболовстве за 7 млн долларов. В итоге он убедил потерпевшего передать эти деньги ему и своим сообщникам. «В действительности, взятые на себя обязательства, он не намеревался исполнять», — цитирует Иванова ТАСС.

По независящим от него обстоятельствам Хохлов не смог довести свой преступный умысел до конца. Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ при получении 300 тысяч долларов. Хохлова же объявили в розыск, так как ему удалось скрыться.

В октябре 2018 года его задержали на Кипре.

Как сообщал ранее ridus.ru, бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов был экстрадирован в Россию из Франции в январе 2019 года. Его обвиняли в хищении более 11 миллиардов рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Снимите меня с этой штуки»: как белка «покрутилась в колесе»
2024868читать позжечитаю позже
Животные
Старательный кот-физкультурник попал в объектив
8018515читать позжечитаю позже

главное


Космос
Зонд MAVEN раскрыл причины «гибели» Марса

Красная планета продолжает терять свою воду.

0016879читать позжечитаю позже

Наука и техника
Печальный конец 57 лет истории изучения космоса: телескоп Аресибо рухнул02 декабря

В результате обрушения конструкции пострадала лишь наука, люди целы.

003972читать позжечитаю позже