«По-настоящему счастливые люди»: итоги онлайн-марафона «Мы вместе»

В России закончился большой онлайн-марафон «Мы вместе», приуроченный к международному Дню добровольца, который отмечают 5 декабря. Участники марафона поделились свои опытом волонтерской деятельности, в рамках которой удалось помочь уже порядка 10 миллионом людей.

Так, генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о том, как возглавляемая им организация участвует в развитии добровольчества. Он отметил, что на базе платформы реализуется проект «Мечтай со мной» и конкурс «Доброволец России», считающийся самым популярным в волонтерской среде.

В этом году на конкурс «Доброволец России» были поданы рекордные 53 тысячи инициатив по 14 конкурсным номинациям. Проекты ребят трогают до глубины души. Однако добровольческая составляющая есть и в других проектах платформы. Например, в «Лидерах России» есть обязательное для прохождения в следующий этап — задание «Сердце лидера». Но радует, что многие участники не ограничиваются выполнением этого задания, а продолжают реализовывать сотни социальных и благотворительных проектов и после завершения конкурса, — заявил Комиссаров.

В рамках секции онлайн-марафона «Я — волонтер» выступили авторы проектов, которые вошли в десятку социальных инициатив, которые реализуются в рамках задания «Сердце Лидера».

Финалист конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Наука», кандидат физико-математических наук Алексей Грибин из Санкт-Петербурга поведал осознанной им и его единомышленниками интерактивной карте фермерских хозяйств, где волонтеры могут взять овощи для нуждающихся.

Финалистка конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение», национальный менеджер по аптечному продвижению ГЕРОФАРМ Юлия Лысенко из Петербурга представила программу профориентации, которую она проводит для подростков из неблагополучных семей.

Победительница конкурса «Лидеры России 2020», генеральный директор АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» Ольга Романец рассказала о проекте «Доброметры», направленном на пропаганду здорового образа жизни и участия в благотворительности. А начальник отдела проектно-конструкторского бюро «Севмаш» из Северодвинска Александр Спиридонов представил проект «Юнги Севмаша», который призван сократить отток талантливой молодежи из Мурманской области.



На самоотверженный труд добровольцев обратили внимание и главы регионов России.

Временно-исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. В пятницу, 4 декабря, он наградил грамотами от имени президента РФ хабаровских предпринимателей Наталью Карнаухову и Ольгу Менчинкову за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Мы вместе». Также Дегтярев вручил медали и почетные грамоты местным медикам, которые борются с распространением коронавируса в крае.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов наградил медалями Президента России семьдесят трех волонтеров региона за участие в акции «Мы вместе». Руководитель Камчатки отметил, что добровольчество — это то, что «составляет сущность человечности, способность что-то бескорыстно отдать, чтобы помочь ближнему».

Каждый, кто хоть раз в жизни занимался волонтёрством, хорошо понимает ценность отдачи, которая труднообъяснима, но очень ярко чувствуется, — обратился Солодов к добровольцам, получившим награды.

По словам губернатора, волонтерское движение — одна из главных составляющих развития здорового общества. «В 2020-м, очень тяжёлом году мы как никогда раньше почувствовали, что волонтёры помогают обществу стать добрее, сплотиться и даже в самых сложных ситуациях не отвечать злом на зло, оскорблением на обиду, а двигаться вперёд, превозмогая сложности», — заключил Владимир Солодов.

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-марафона «Мы вместе» назвал волонтеров «по-настоящему счастливыми и духовно богатыми людьми».

«Стремление помочь другому человеку оно всех нас самих обогащает, насыщает нашу жизнь истинным смыслом и содержанием, делает ее полноценной и приносит удовлетворение. Когда люди получают искреннее удовлетворение от того, чем они занимаются, и идут с этим по жизни, они по-настоящему счастливые люди, живущие полноценной жизнью», — подчеркнул Путин.



В период пандемии коронавируса волонтеры акции «Мы вместе» смогли помочь почти 4,5 миллиона человек. Об этом ранее сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время открытия онлайн-марафона «Мы вместе».



«За каждой помощью стоит своя трогательная история, когда своевременные действия операторов колл-центров действительно спасали кому-то жизнь. В детстве мы все мечтали немного побыть волшебниками. Волонтерство — это волшебство, доступное каждому взрослому, которое не требует много ресурсов. Добровольцы доказали, что даже в самой сложной ситуации люди объединяются. Пусть это чувство единения останется с нами! — сказал Кириенко.

Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта. В рамках этой акции волонтеры помогали пожилым и маломобильным гражданам, обеспечивая их продуктами питания и товарами первой необходимости. В конце сентября акция возобновилась в ряде регионов России в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

