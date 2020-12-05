Работающая в Крыму австрийская компания отмахнулась от санкций Киева

Участие австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au в строительстве оперного театра в Севастополе не подпадает под действие санкций Евросоюза, заявил глава компании Вольф Д. Прикс.

Он добавил, что возможные санкции Киева его не волнуют.

Ранее спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев сообщил, что по обращению внешнеполитического ведомства украинская прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное дело против Coop Himmelb (l)au.

До этого посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в Facebook, что у Киева есть свидетельства участия австрийского архитектурного бюро в строительстве оперного театра в Севастополе. По словам посла, он общался с Приксом и призывал его «не разрушать свою репутацию». Щерба заявил, что Украина подумывает о введении санкций против Coop Himmelb (l)au.

«Слово „культура“ в этих санкциях не упоминается, поэтому культурные объекты под них не подпадают», — заявил Прикс австрийскому агентству APA, имея в виду санкции ЕС. Касательно украинских санкций, он отметил, что не планирует «ехать в отпуск в Чернобыль».

В настоящий момент МИД Австрии выясняет, насколько работа в Крыму австрийского архитектурного бюро может противоречить санкционному режиму Евросоюза, сообщает ORF.

Ранее Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру Генпрокуратуры украинского государства, наложили арест на 44 российских самолета из-за полетов на полуостров.