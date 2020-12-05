Фейки недели: в чеченском селе назвали улицу именем Алексея Навального

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Переименование улицы в честь убийцы

В четверг, 3 декабря, в СМИ появилась новость о том, что жители чеченского села Шалажи переименовали одну из своих улиц в честь 18-летнего убийцы Абдуллаха Анзорова, который отрезал голову преподавателю истории во Франции. Фото установленной таблички с именем преступника опубликовали в Сети, подписав изображение словами «улица настоящего мужчины».

Глава села Шалажи Салман Магамадов опроверг информацию, назвав ее фейком. Он отметил, что на самом деле изображенная на фотографии улица носит имя Асланбека Шарипова — одного из руководителей борьбы за советскую власть на Кавказе в годы Гражданской войны.

Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев считает, что новость о переименовании улицы — преднамеренная провокация.

Многие СМИ посчитали фото весомым основанием для новостей с громкими заголовками. При этом, судя по количеству подхвативших этот вброс, достоверность информации никто не проверил. В таких действиях прослеживается отсутствие журналисткой этики и преднамеренная провокация против Чеченской Республики, — написал он в Instagram.

Этнический чеченец Абдуллах Анзоров переехал во Францию вместе с семьей в 2008 году. 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин он выследил и обезглавил учителя Самуэля Пати. Поводом для убийства преподавателя стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые Пати демонстрировал ученикам на уроках, посвященных свободе слова. При задержании Анзоров оказал сопротивление полиции, в результате чего получил несколько огнестрельных ранений и умер.

Проверка фразы Навального на экстремизм

Еще одна газетная утка уходящей недели — проверка на экстремизм реплики блогера Алексея Навального, сказанной им в апреле в эфире радио «Эхо Москвы».

Навальный тогда заявил, что в период распространения коронавируса власть обязана поддержать всех граждан России, потерявших работу из-за пандемии. Помощь, утверждал блогер, должна быть оказана даже тем россиянам, которые трудились неофициально. В противном случае, по словам Алексея Навального, «власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом».

«Это экстремизм? Ну, возбуждайте дело, напомню, что по всем соцопросам мою программу „5 шагов“ поддержали 85% граждан РФ. Они все экстремисты», — отреагировал на ситуацию Алексей Навальный.



Новость о проверке высказывания Навального на экстремизм опровергли в Следственном комитете РФ:

Это фейк. Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства. В связи с чем в очередной раз обращаю внимание средств массовой информации на то, что надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам, — отметили в пресс-службе СК РФ.

Смерть 10 пациентов в Иркутске из-за нехватки кислорода

Сеть наводнили слухи о смерти в госпитале ветеранов в Иркутске десяти пациентов с коронавирусом из-за отсутствия кислорода. Впервые такая информация появилась в Telegram-каналах, а затем — в городских СМИ Иркутска.

В Минздраве региона назвали сообщения о дефиците кислорода вбросом. «Никаких 10 смертей в госпитале ночью не было. Утром, 5 декабря умерла одна тяжелая пациентка, которая три недели находилась под ИВЛ. За неделю там умерли три человека», — сказала заместитель министра здравоохранения Анна Данилова.



По словам главного врача госпиталя ветеранов Игоря Демина, на ИВЛ сейчас находятся 17 пациентов медучреждения, у которых диагностирован коронавирус. Все необходимые лекарства для их лечения есть в наличии, заключил медик.