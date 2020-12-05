Чем опасен дефицит железа в организме

Австралийские и европейские исследователи рассказали о еще одной проблеме со здоровьем, которая часто встречается в современном мире.

Речь идет про дефицит железа. Его недостаток может привести к появлению анемии, а также других серьезных хронических заболеваний.

Дефицит железа является распространенной проблемой во всем мире. Он встречается у маленьких детей, и у пожилых людей. Например, в Австралии 12% женщин испытывают дефицит железа, а у мужчин эта проблема встречается у каждого десятого.

Особенно опасен дефицит для женщин, так как они могут передать недостаток железа ребенку во время беременности. Также эта проблема нередко приводит к осложнениям во время беременности.

Хотя дефицит железа часто вызван недостатком железа в рационе питания, он также может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, включая сердечную недостаточность, рак кишечника или целиакию.

Очень важно, чтобы причина дефицита железа была исследована. Пациенты не должны просто так принимать витамины. Если врачи не принимают дефицит железа всерьез и не исследуют, почему это происходит, серьезные проблемы со здоровьем могут быть упущены из виду. В некоторых случаях они могут быть потенциально опасны для жизни, — заключили ученые.

Чтобы выяснить уровень железа в организме достаточно сдать анализ крови. Врачи рекомендуют сдавать такой анализ ежегодно в профилактических мерах.