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Чем опасен дефицит железа в организме

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pexels.com

© pexels.com

Австралийские и европейские исследователи рассказали о еще одной проблеме со здоровьем, которая часто встречается в современном мире.

Речь идет про дефицит железа. Его недостаток может привести к появлению анемии, а также других серьезных хронических заболеваний.

Дефицит железа является распространенной проблемой во всем мире. Он встречается у маленьких детей, и у пожилых людей. Например, в Австралии 12% женщин испытывают , а у мужчин эта проблема встречается у каждого десятого.

Особенно опасен дефицит для женщин, так как они могут передать недостаток железа ребенку во время беременности. Также эта проблема нередко приводит к осложнениям во время беременности.

Хотя дефицит железа часто вызван недостатком железа в рационе питания, он также может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, включая сердечную недостаточность, рак кишечника или целиакию.

© pexels.com

© pexels.com

Очень важно, чтобы причина дефицита железа была исследована. Пациенты не должны просто так принимать витамины. Если врачи не принимают дефицит железа всерьез и не исследуют, почему это происходит, серьезные проблемы со здоровьем могут быть упущены из виду. В некоторых случаях они могут быть потенциально опасны для жизни, — заключили ученые.

Чтобы выяснить уровень железа в организме достаточно сдать анализ крови. Врачи рекомендуют сдавать такой анализ ежегодно в профилактических мерах.

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