В Мосгордуме рассказали о развитии волонтерства в школах

Сегодня, 5 декабря, отмечается Международный день волонтера. В Мосгордуме заявили, что сейчас добровольческие практики в воспитательной работе в школах используются пока ограниченно.

Заниматься волонтерством можно по-разному. Кто-то участвует при ликвидации последствий стихийных бедствий, другие ищут пропавших детей или помогают людям с ограниченными физическими возможностями.

Но все начинается с детства. Если не приучить ребенка со школы помогать нуждающимся, то во взрослом возрасте человеку, скорее всего, будет не до этого.

Сейчас небольшое количество учеников вовлечены в эту деятельность, она не стала потребностью или жизненной позицией среди ребят. Многим учителям может не хватать времени, а также навыков, чтобы на современном уровне организовать добровольческую деятельность для школьников, — считает Татьяна Арсеньева, сопредседатель Тверского регионального отделения Общероссийского народного фронта, президент Фонда развития молодежных волонтерских программ ЦФО, автор издательства «Просвещение» (входит в одноименную Группу компаний).

Участие в добровольческих практиках может помочь детям и подросткам в профессиональном развитии и самоопределении, сформировать навыки, которые будут полезны в любой профессии, развивать социальные связи и уважительное отношение к труду.

Участвуя, например, в социальных проектах, ребенок может попробовать себя в самых разных видах деятельности и оценить, насколько его представление о будущей профессии соответствует возможностям, понять, в каких областях ему интересно развиваться, говорится в пресс-релизе.