Кассиру вернули по суду отданные клиенту по ошибке 3000 долларов

Кировский районный суд Саратова обязал клиента банка вернуть 3000 долларов, которые были выданы кассиром по ошибке вместо аналогичной суммы в рублях.

Выяснилось, что сотрудница банка просто перепутала вид валюты, в результате чего образовалась недостача в размере 214 416 рублей.

Женщина самостоятельно возместила банку эту сумму, после чего обратилась в суд.

Клиент, получившая вместо рублей доллары, утверждала, что с ней рассчитались правильно, однако суд встал на сторону кассира после просмотра видеозаписи и признал, что деньги были получены в результате «неосновательного обогащения».

«Поскольку кассир возместила нужную сумму, уголовной ответственности она сумела избежать. Человек же, обратившийся за услугой, здесь получил неосновательное обогащение», — прокомментировал это дело в интервью ФАН адвокат Алексей Гудас.

По его словам, обычно в подобных случаях дело до суда не доходят. «Если получившая лишние деньги женщина изначально не имела желания как-то обмануть кассира, к ней тоже не может быть никаких дополнительных претензий, — сказал Гудас. — Суд здесь правильно применил нормы права».

Во взыскании компенсации морального вреда кассиру было отказано.

Ранее в неосновательном обогащении обвинили «Театр Луны» под руководством Сергея Проханова. В один из столичных судов поступило исковое заявление. Речь идет о нескольких миллионах рублей.

Как сообщал ridus.ru, суд города Салавата вынес приговор по делу бывшей кассирши «Россельхозбанка» Луизы Хайруллиной, которая похитила с места работы более 23 миллионов рублей, а после разоблачения в прошлом году неудачно попыталась скрыться.



Хайруллина была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее муж Марат Хайруллин, пустившийся вместе с ней в бега, получил более суровое наказание — шесть лет лишения свободы.