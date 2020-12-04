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«Близко нет»: Собянин заявил об отсутствии эпидемии гриппа в Москве

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

За счет осенней вакцинации в столице не зафиксирована эпидемия гриппа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, от гриппа привились около 6,5 миллиона человек.

«И сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин выразил надежду, что и дальше будет сохраняться такая же ситуация, поскольку это большая помощь в борьбе с коронавирусом.

«Потому что нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию COVID-19, это, конечно, совсем было бы нехорошо», — цитирует градоначальника «РИА Новости».

Он также посоветовал не расслабляться.

Ранее сообщалось, что за первые пять часов с момента старта массовой вакцинации от коронавируса на процедуру записались пять тысяч москвичей. Среди них — учителя, врачи и соцработники, которые сегодня больше всего рискует своим здоровьем и жизнью. Делать прививки будут в 70 пунктах на базе городских поликлиник.

В ходе брифинга в доме правительства, проходившего 4 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о замедлении распространения COVID-19 в России.

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