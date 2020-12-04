Мясников рассказал о роли анализа крови в определении опасных заболеваний

Главврач московской больницы № 71 и популярный телеведущий Александр Мясников назвал общий анализ крови «царем анализов», с помощью которого можно выявить опасные заболевания.

Например, один из важнейших показателей — уровень гемоглобина. У мужчин железодефицитная анемия может свидетельствовать о серьезных болезнях ЖКТ и даже об онкологии.

Мясников также отметил, что не меньшее значение имеет и показатель среднего объема эритроцитов.

«Если он ниже нормы, то причина кроется в дефиците железа, если выше, то это нехватка витамина B12 — фолиевой кислоты, что случается, например, при заболеваниях щитовидной железы или некоторых наследственных недугах», — приводит «РИА Новости» его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия-1».

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В свою очередь, повышение лейкоцитов свидетельствует о воспалительном процессе в организме и требует более тщательного обследования, добавил он.

При этом врач подчеркнул, что норма в анализе крови носит условный характер и касается 90% здоровых людей, а для остальных показатели могут быть индивидуальными и отклоняться в ту или иную сторону.

Ранее Мясников рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить слух. По его словам, достаточно лишь следовать трем нехитрым правилам. В частности, он отметил, что к ухудшению слуха может привести использование наушников.

Кроме того, телеведущий утверждает, что о наличии опасных заболеваний могут свидетельствовать ночные кошмары. В частности, речь идет о стенокардии и опухоли головного мозга.

Он также посоветовал использовать кровать только для сна и занятий сексом.