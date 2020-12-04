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Путин заявил о необходимости морально-нравственного кодекса работы ИИ

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил выработать морально-нравственный кодекс работы искусственного интеллекта. По его словам, подобные кодексы существуют во многих других сферах, и цифровая отрасль не должна быть исключением в данном вопросе.

Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы искусственного интеллекта, — заявил Путин на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Президент отметил, что Россия вкладывает в развитие цифровых технологий серьезные средства. «И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику. Искусственный интеллект — это не модный хайп, а жизненная необходимость», — сказал глава государства.

Также Путин обратил внимание, что российские разработки в сфере искусственного интеллекта основаны исключительно на «наших отечественных технологиях мирового уровня». Они создаются не только в вузах и научных институтах, но и в российских IT-компаниях, например, в «Яндексе». По мнению президента, «Яндекс» сегодня занимает одно из ведущих мест в мире по исследованиям в области искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Искусственный интеллект, безусловно, — это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии», — заключил Владимир Путин.

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