Российских тележурналистов задержали в Турции

Журналисты НТВ, задержанные днем 3 декабря полицейскими в Турции, до сих пор не выходят на связь.

О своем задержании в пригороде Стамбула репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сами сообщили в редакцию телеканала.

В СМС, которое Петрушко отправил в 21:00 мск, он написал, что их «почему-то еще держат».

После этого новостей от журналистов больше не было, никто из них не отвечал на сообщения или звонки, приводит «360» сообщение телекомпании.

В свою очередь МИД России сообщил в Facebook о том, что российское посольство в Анкаре и Генконсульство РФ в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании и предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов.

Как отметили в ведомстве, Петрушко и Малышкин работают в программе «Центральное телевидение».

Источник в турецком МИД рассказал «РИА Новости», что задержанные в Турции журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съемку без разрешения.



Ранее ridus.ru писал о том, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала 3 ноября нескольких русскоязычных журналистов. В их числе — бывший руководитель редакции интернет-портала Baltnews Андрей Яковлев, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман и сотрудник Baltnews Андрей Солопенко. Всех их обвинили в нарушении санкций ЕС против России. Были проведены допросы и обыски, а также предъявлены уголовные обвинения.