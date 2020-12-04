«Зеленая альтернатива» предлагает приравнять гринвошинг к мошенничеству

Лидер «Зелёной альтернативы» Руслан Хвостов призвал наказывать «недобросовестных представителей бизнеса», которые лгут об экологичности своей продукции.



Речь идет об использовании некоторыми предприятиями маркетинговой стратегии, именуемой гринвошингом. При такой стратегии компания создает представление о своем продукте как об экологичном, хотя на самом деле он таковым не является.

Сегодня за гринвошинг в России тебе и твоей компании ничего не будет, потому что это практически невозможно юридически доказать. У нас в стране нет закона, в котором закреплены такие понятия, как «натуральная продукция» или «экологически чистая продукция». Не существует вообще критериев, определяющих экологичность и чистоту. Поэтому все и лепят на своих упаковках что захотят, — рассказал Хвостов.

Политик предлагает закрепить на законодательном уровне критерии, чётко определяющие понятие экологичности продуктов, и установить гигантские штрафы за гринвошинговые аферы.

«В Австралии, к примеру, за такие рекламные махинации компания-гринвошер может схлопотать наказание в размере до миллиона американских долларов. И поэтому там реклама гораздо добросовестнее нашей», — заявил Руслан Хвостов.