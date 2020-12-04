В России обучат более 100 тысяч наблюдателей к выборам в Госдуму

С конца января в России на разных площадках, включая региональные и федеральную общественные платы, начнется обучение наблюдателей, которым предстоит «обеспечивать легитимность электорального процесса» во время выборов в Госдуму. Об этом сообщил источник из администрации президента РФ.

Всего планируется обучить более 100 тысяч наблюдателей, заявила исполнительный директор ассоциации «Национальный общественный мониторинг» Алена Булгакова. Обучение, по ее словам, будет проходить «как в режиме онлайн, так и в офлайн-формате». В ходе обучения будущие наблюдатели познакомятся с основами избирательного права, научатся выявлять фейки и нарушения.

По мнению политтехнолога Сергея Малахова, общественные наблюдатели должны работать вместе с наблюдателями от политических партий.

«Без участия политически заинтересованных игроков в наблюдении прозрачность выборов обеспечить не получится», — заявил Малахов в интервью газете «Ведомости».

