Какую защиту обеспечивает коронавирусная вакцина Moderna

Производители Moderna рассказали, какой иммунитет возникает после вакцинации. Разработчики совместно с исследователями из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) проанализировали иммунный ответ 34 участников разных возрастов, которые получили вакцину.

Оказалось, что вакцина, продемонстрировавшая 94% эффективности, заставляет иммунную систему человека вырабатывать мощные антитела, которые сохраняются примерно в течение трех месяцев.

Безусловно, антитела немного снизились с течением времени, как и ожидалось. Но они оставались на высоком уровне у всех участников через 3 месяца после вакцинации, — пишут авторы исследования.

Напомним, что коронавирусная вакцина получила название мРНК-1273. Вакцина разрабатывается с помощью экспериментальной технологии мРНК. Она стимулирует выработку вирусных белков, которые имитируют коронавирус, обучая иммунную систему человека распознавать его присутствие.

Вакцина вводится двумя инъекциями с интервалом в 28 дней. Исследование показало, что вакцина активировала определенный тип иммунных клеток, которые запоминают вирус и при повторной встрече не дают ему проникнуть внутрь клетки.



Эксперты FDA проанализируют исследования Moderna 17 декабря, и вскоре после этого она может быть одобрена для экстренного утверждения.