Как изменилась жизнь офисных сотрудников на удаленке

В новом исследовании ученые из Университета Южной Калифорнии решили выяснить, какие проблемы со здоровьем могут возникать у тех, кто в связи с пандемией перешел на работу из дома.

Оказалось, что время, проведенное на рабочем месте, увеличилось примерно на 1,5 часа. А вот производительность и качество труда упало.

Ученые провели опрос, в котором приняли участие 1000 респондентов. У участников спросили, как переход на удаленку повлиял на их физическое и психическое состояние. Выяснилось, что 64% опрошенных испытывают одну и более проблему со здоровьем, которая появилась при работе из дома.

Почти 75% опрошенных признались, что им психологически тяжело работать из дома. У работающих женщин с низким и средним доходом психологические проблемы происходили чаще, чем у мужчин с высоким заработкам. Также женщины чаще мужчин сталкивались с депрессией.

Молодые родители не часто сообщали о психологических проблемах, но заметили, что от вынужденного постоянного пребывания дома их здоровье ухудшилось. Проживание хотя бы с одним подростком уменьшала риск новых проблем со здоровьем, выяснили ученые.

А вот наличие домашних животных никак не повлияло на психологическое состояние опрошенных.

Те, кто больше всего сообщал о проблемах с физическим здоровьем, например, о боли в спине, шее, мигрени и прочих недомоганий, как правило, признались, что во врем карантина существенного снизили свою физическую активность.