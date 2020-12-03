Депутат сообщила об использовании скорых полицейскими в Ереване

В четверг, 3 декабря, полицейские передвигались по Еревану на машинах скорой помощи, сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

По ее словам, правоохранители использовали этот транспорт во время акций протеста противников премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В связи с этим Зограбян обратилась за официальными разъяснениями к мэру города, директору ЗАО «Скорая помощь» и вице-мэру, курирующему сферу здравоохранения.

«Почему выехавшие с улицы Гераци на проспект Мясникяна машины скорой помощи перевозили полицейских?» — задала депутат им вопрос на своей странице в Facebook.

Поскольку руководитель ЗАО «Скорая помощь» заверила, что машины не принадлежат этой организации, Зограбян поинтересовалась, каким больницам они принадлежали.

Как отмечает «РИА Новости», вечером 3 декабря оппозиционеры заблокировали центральные улицы Еревана, требуя отставки премьера Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.

© Александр Рюмин/ТАСС

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости провести в стране внеочередные парламентские выборы, а до тех пор передать управление государством правительству национального согласия. Он признал поражение Армении как на поле боя, так и на дипломатической, и международной площадках.

Напомним, массовые протесты с требованием немедленной отставки Пашиняна не утихают в Ереване с момента, когда стало известно о заключении соглашения с Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по условиям которого азербайджанская сторона вернула себе контроль над ключевыми районами этого спорного региона.

Еще в ночь на 10 ноября протестующие против прекращения войны в Карабахе захватили и разгромили здание парламента Армении, а также напали на председателя парламента страны Арарата Мирзояна. Официальная резиденция премьера в Ереване также была разграблена.