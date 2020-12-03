найти ×
   
  • USD
    75.20
  • EUR
    91.19
СохранитьСохранено0
×

107468

Депутат сообщила об использовании скорых полицейскими в Ереване

Small f1a6d446e0
© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

В четверг, 3 декабря, полицейские передвигались по Еревану на машинах скорой помощи, сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

По ее словам, правоохранители использовали этот транспорт во время акций протеста противников премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В связи с этим Зограбян обратилась за официальными разъяснениями к мэру города, директору ЗАО «Скорая помощь» и вице-мэру, курирующему сферу здравоохранения.

«Почему выехавшие с улицы Гераци на проспект Мясникяна машины скорой помощи перевозили полицейских?» — задала депутат им вопрос на своей странице в Facebook.

Поскольку руководитель ЗАО «Скорая помощь» заверила, что машины не принадлежат этой организации, Зограбян поинтересовалась, каким больницам они принадлежали.

Как отмечает «РИА Новости», вечером 3 декабря оппозиционеры заблокировали центральные улицы Еревана, требуя отставки премьера Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.

© Александр Рюмин/ТАСС

© Александр Рюмин/ТАСС

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости провести в стране внеочередные парламентские выборы, а до тех пор передать управление государством правительству национального согласия. Он признал поражение Армении как на поле боя, так и на дипломатической, и международной площадках.

Напомним, массовые протесты с требованием немедленной отставки Пашиняна не утихают в Ереване с момента, когда стало известно о заключении соглашения с Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по условиям которого азербайджанская сторона вернула себе контроль над ключевыми районами этого спорного региона.

Еще в ночь на 10 ноября протестующие против прекращения войны в Карабахе захватили и разгромили здание парламента Армении, а также напали на председателя парламента страны Арарата Мирзояна. Официальная резиденция премьера в Ереване также была разграблена.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юрий ЛозаМузыкант
Что может дать повод полиции оправдать мошенника

История на конкретном примере.

00436читать позжечитаю позже
Спорт
А нужен ли России такой футбол
25245076читать позжечитаю позже
Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
99120437читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Снимите меня с этой штуки»: как белка «покрутилась в колесе»

Получилось настоящее цирковое представление.

2024868читать позжечитаю позже

Животные
Миссия невыполнима-3: и снова авантюры котов попали на видео21 октября

Ходить по проводам, потолку и лопате через ручей совсем не проблема!

33057236читать позжечитаю позже