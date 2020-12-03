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Врач предупредил о смертельной опасности таблеток для потенции

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© pixabay.com

© pixabay.com

При передозировке или несовместимости с другими лекарствами таблетки для потенции могут привести к летальному исходу, заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

По его словам, препараты, подобные «Виагре», должен назначать пациенту врач.

Ранее стало известно, что продюсера Бари Алибасова госпитализировали с очень низким давлением. Его представитель Вадим Горжанкин предположил, что причиной этого могла стать «передозировка» препаратом «Виагра».

«Такие препараты должен назначать врач-сексолог после тщательного сбора анамнеза, поскольку у таких препаратов есть немало противопоказаний, — сообщил в беседе с газетой „Взгляд“ Кульгавчук. — Также он определяет дозировку, чтобы было не слишком мало и не слишком много».

Сексолог отметил, что, к сожалению, многие относятся легкомысленно к таким серьезным вещам и нередко пациенты самостоятельно начинают принимать без назначения врача таблетки для потенции. При этом немногие знают, что, например, «Виагра» способна приводить к смертельным случаям при приеме с другими препаратами или вызывать нарушения зрения.

© flickr.com

© flickr.com

«При приеме „Сиалиса“ может возникать ишемическая нейропатия зрительного нерва; окклюзия вен сетчатки; нарушение полей зрения, — утверждает Кульгавчук. — Возможен инфаркт миокарда, внезапная кардиогенная смерть, инсульт».

Он добавил, что при употреблении «Левитры» бывают анафилактические реакции, включая отек гортани, а также кратковременная потеря сознания, пониженное артериальное давление и носовое кровотечение.

Кульгавчук обратил внимание, что при назначении подобных препаратов врач отталкивается не столько от возраста, сколько от наличия противопоказаний. «Если их нет, то принимать препараты ФДЭ-5 можно и в сто лет», — подытожил эксперт.

Как писал ранее ridus.ru, регулярное употребление некоторых приправ в пищу способно серьезно снизить или, наоборот, повысить либидо как у мужчин, так и у женщин. Петрушка, прованские травы, мускатный орех, черный и белый перец способны повлиять на качество сексуальной жизни.

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