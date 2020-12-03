Эксперты поддержали новый закон об усилении контроля за работой иноагентов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов.

Этот документ был внесен членами комиссий Совета Федерации и нижней палаты. Он будет рассмотрен депутатами во вторник, 8 декабря.

Законопроект призван расширить список иноагентов за счет незарегистрированных общественных объединений и физических лиц, работающих на зарубежный структуры. Кроме того, документ предусматривает ограничение иностранного финансирования митингов и ужесточает ответственность за нарушение порядка упоминания о статусе иностранного агента в материалах СМИ.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв считает, что законопроект об иноагентах поможет российским властям «реагировать на вмешательства во внутренние дела РФ».

Необходимо знать, сколько денег в страну поступает, сколько денег на акции расходуется. При этом никто не собирается запрещать деятельность иноагентов на территории России. Но вся их работа должна быть прозрачной, — отметил Пискарев.

Расширение списка иноагентов за счет физлиц и незарегистрированных общественных объединений особенно актуально в преддверии выборов в Госдуму, которые должны состояться в 2021 году, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Мы не можем понять, кто жертвует, какие суммы, но публика сообщает о намерении заниматься политической деятельностью и заявляет о планах по приходу к власти», — предупреждает Малькевич.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина тоже выступает за ужесточение законодательства в сфере иностранных агентов. По ее словам, практика о наделении статусом иноагента физических лиц давно существует в США, и России, полагает госпожа Бутина, «необходимо этот опыт использовать».

«Как в США — указать любую деятельность за исключением религиозной и культурной. И каждый случай рассматривать отдельно», — заключила Мария.