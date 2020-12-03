Врачи посоветовали, как с пользой провести «коронавирусную зиму»

Этот год выдался тяжелым для многих из нас, поэтому все в ожидании новогодних праздников. Зимние забавы, прогулки по лесу и катание на коньках хотя бы как-то компенсируют отсутствие физической активности на карантине.

Медики дали несколько советов, как с пользой, а главное, безопасно провести зимние выходные.

Мы должны быть внимательны к своему здоровью. Это касается не только того, чтобы не заразиться коронавирусом. Физическая активность крайне важна для поддержания крепкого иммунитета, — пишут ученые.

Вот пять вещей, которые вы можете сделать, чтобы подготовить себя к «коронавирусной зиме».

1. Сделайте прививку от гриппа

В условиях пандемии COVID-19 и нового сезона гриппа как никогда важно сделать прививку от гриппа. Чем больше людей будут вакцинированы, тем меньше будет пациентов с гриппом.

Когда заболевших гриппом становится меньше, больничные ресурсы освобождаются для пациентов с COVID-19.

2. Не забывайте о ежегодном осмотре у врачей

Даже если вы чувствуете себя здоровым, регулярное обследование у вашего лечащего врача — это хороший способ проверить ваше здоровье или выявить проблему на ранних стадиях. В условиях пандемии отсутствие хронических заболеваний может гарантировать, что коронавирус пройдет у вас гораздо легче.

Если в начале года многие клиники не смогли сохранить стандартное расписание для многих врачей, то сейчас уже все адаптировались. Как правило, врачи работают в штатном режиме, проводятся операции и диагностики.

3. Мороз на улице? Тренируйтесь дома!

Регулярные физические упражнения полезны для вашего тела и ума. Спорт снижает риск сердечных заболеваний и инсульта, помогает поддерживать здоровый вес, улучшает качество сна и повышает настроение.

Если нет возможности выйти на пробежку или покататься на коньках, то занимайтесь фитнесом дома. Сейчас много бесплатных фитнес-программ.



4. У природы нет плохой погоды

Возможно, вы слышали фразу «плохой погоды не бывает — есть только плохая одежда». Тренировки на улице будут гораздо полезнее, поэтому просто подберите правильную одежду. Эта зима, при том что наш организм сейчас как никогда нуждается в свежем воздухе и спорте, может стать прекрасным поводом приобрести теплый пуховик или новое спортивное снаряжение. Например, беговые лыжи, коньки или санки.

Прогулки на природе — это отличный шанс безопасно собраться семьей и пригласить друзей.

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5. Здоровое питание даже в праздники

Составление сбалансированного меню — отличный способ отказаться от неправильных перекусов и фастфуда. Потратьте час на составление 10-15 полезных вариантов ужина и списка необходимых ингредиентов для каждого из них. Затем включите эти варианты в свой еженедельный план питания.

Не забывайте, что даже зимой можно устроить пикник. На природу можно взять с собой мангал для шашлыков, чай в термосе. Теперь даже в самый морозный день после катания на лыжах вы сможете вкусно поесть на природе.