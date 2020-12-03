Светящиеся шары в космосе: астрономы нашли еще одну загадку

Ученые из Австралии решили разобраться с одним странным астрономическим явлением — скоплением круглых следов радиоизлучения в небе. Впервые светящиеся кружки были выявлены в сентябре 2019 года Анной Капинской из Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO).

Два других были позднее обнаружены во время изучения проекта эволюционной карты Вселенной (EMU), а четвертый — в архивных данных гигантского метроволнового радиотелескопа.

Эти следы проявлялись на радиоизображениях в виде четких кругов, но, по-видимому, не испускали никаких оптических, инфракрасных или рентгеновских излучений. Пока еще неизвестно, насколько они велики или как далеко находятся. Возможно, они могут быть пятнами шириной в несколько световых лет в пределах Млечного Пути или пятнами вне нашей галактики в миллионы световых лет в поперечнике, — пишут австралийские ученые.

Сначала ученым показалось, что эти круги могут быть визуальной иллюзией, но при исследовании их с помощью других радиотелескопов стало ясно, что они реальны.

В новом исследовании астрономы предположили, что радиокруги похожи на остатки сверхновых, которые сохранились после взрыва звезд. Но проблема в том, что они слишком далеко от галактической плоскости, где вращаются большинство звезд.

Светящиеся шары также отчасти напоминают три других типа радиоизлучения, часто наблюдаемых в космосе: радиокольца вокруг интенсивных звездообразующих галактик, излучения, исходящие из сверхмассивных черных дыр, или же так называемые кольца Эйнштейна, где сигналы, подобные радиоволнам, сгибаются в круги гравитацией от скоплений галактик.

Но команда австралийских ученых исключила все три варианта. Дело в том, что эти радиокруги находятся слишком далеко от любых других звезд или галактик, к тому же они слишком круглые и симметричные, чтобы отнести их к этим типам излучения.

Исследователи пришли к выводу, что эти странные радиокружки являются совершенно новым астрономическим объектом. Хотя они все еще могут быть связаны с известными явлениями, такими как быстрые радиовсплески или столкновения между черными дырами и нейтронными звездами, которые испускают гравитационные волны.

Ученые продолжают свои исследования.

