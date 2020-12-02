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Какой санитайзер лучше обеззараживает руки

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Новое исследование, проведенное американскими учеными из Университета Бригама Янга, показало, что неспиртовое дезинфицирующее средство для рук так же эффективно убивает вирус, как и санитайзеры, содержащие спирт.

Ученые провели эксперимент, который показал высокую эффективность обоих средств.

В ходе исследования специалисты обработали образцы нового SARS-CoV-2 хлоридом бензалкония — антисептическим лекарственным средством. Оно обычно используется в неспиртовых дезинфицирующих средствах для рук.

Во всех экспериментах соединения уничтожали по меньшей мере 99,9% вируса в течение 15 секунд. Такие же результаты показывают средства на основе спирта.

Антисептик или санитайзер — удобный походный вариант, который можно взять с собой в поликлинику, магазин или на работу. Принято считать, что если в дезинфекторе выше 60% спирта, то он эффективен. Обычное мыло, хоть это и просто щелочь, тоже эффективно очищает руки, — пояснил ridus.ru врач-инфекционист кандидат медицинских наук Илья Борисович Акинфиев.

© VisualHunt.com

Исследование американских ученых показало, что бензалконий хлорид может использоваться в гораздо более низких концентрациях и не вызывает раздражения и сухости рук.

Наши результаты показывают, что дезинфицирующее средство для рук на основе хлорида бензалкония эффективны против коронавируса, — заключили авторы работы.
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