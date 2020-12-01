Армения поблагодарила Россию за урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе

Глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян поблагодарил Россию за усилия в стабилизации военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе.

Он назвал эффективной миротворческую миссию РФ в регионе, но при этом заявил о необходимости создания системы более оперативного реагирования на кризисные ситуации в странах ОДКБ.

В ближайшее время Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена изменить план оперативного развертывания своих коллективных вооруженных сил с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ.

Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов плана оперативного развертывания коллективных сил оперативного реагирования с учетом современных реалий, — сказал Шойгу.

По его словам, министры обороны определили направления развития военного сотрудничества на ближайшие пять лет. Речь идет о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ, а также о подготовке кадров, передает «Интерфакс».

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев предложил, в свою очередь, включить в сценарий учений Организации Договора о коллективной безопасности «уроки, извлеченные из современных вооруженных конфликтов».

«Мы должны отработать новые способы ведения боевых действий, чтобы быть готовыми к коллективному отражению всевозможных угроз», — пояснил Ермекбаев.