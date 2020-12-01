Американский публицист указал на неадекватность законов об иноагентах в США

Законодательство об иностранных агентах в США является одним из самых жестких в мире и «больше походит на одержимость», чем на защиту страны от посягательств извне. Такое мнение высказал американский публицист Хантер Кейвуд во время круглого стола, посвящённого законодательству, которое регулирует деятельность иноагентов в разных странах мира.

«В течение последних лет мы видим политическое преследование в отношении россиян, когда речь идет о квалификации иностранных агентов на территории страны. Это стало результатом победы в 2016 году Дональда Трампа, когда Россию обвинили в якобы вмешательстве в американские президентские выборы. При этом доказательств представлено не было», — рассказал Кейвуд.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина, которая провела более года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без уведомления властей США, обратила внимание, что в Америке деятельность иностранных агентов регулируется шестью законами.

Иноагент в США — это любое лицо, которое находится в стране и действует под контролем или по направлению иностранного принципала, а под это понятие подпадает практически любое иностранное лицо, которое постоянно проживает на территории страны, — сказала Бутина.

По ее словам, власти Соединенных Штатов контролируют не только финансирование иноагентов, но и «каждый их шаг».

«Каждые полгода иноагенты отправляют отчёты о любом своем действии — о любой встрече, ее содержании и участниках, о любом посте в соцсетях. Это целые полотна отчетов, в которых прописываются не только финансовые моменты, но и каждый шаг», — отметила общественница.

Бутина считает, что российский закон об иностранных агентах, безусловно, нуждается в разного рода поправках, однако «выходить за рамки здравого смысла, как это делают в США, нельзя».

Наши законодатели обязаны найти баланс, чтобы не допустить охоты на ведьм, — заключила Мария Бутина.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод призвал «настроить российское законодательство об иноагентах тонко и грамотно».

«Этот процесс не должен превращаться в шпиономанию. Не должны страдать НКО, занимающиеся благотворительностью, деятельностью в сфере культуры, образования. Хотя и под этими благими целями может скрываться влияние Запада, применение закона должно быть точечно, объективно и беспристрастно», — подчеркнул он.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму РФ законопроект о признании иностранными агентами физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором информации о военно-техническом состоянии России в интересах зарубежных структур. Кроме того, документ приравнивает к иноагентам незарегистрированные общественные организации и запрещает размещать в СМИ материалы об иностранных агентах без соответствующей маркировки.