найти ×
   
  • USD +0.12
    76.32
  • EUR +0.11
    91.31
СохранитьСохранено0
×

102802

Партия «Зеленая альтернатива» поддержит Сергея Зверева на выборах в Госдуму

Small f632c44589
© Владимир Федоренко/РИА Новости

© Владимир Федоренко/РИА Новости

Партия «Зеленая альтернатива» готова поддержать стилиста Сергея Зверева на выборах в Госдуму, если он, конечно, решит баллотироваться. Об этом сообщил председатель «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов.

Мы готовы оказать помощь Звереву с выдвижением без сбора подписей по любому округу, поскольку Сергей не раз выступал с яркими природоохранными инициативами, а еще он защищает озеро Байка. Зверев — близкий по духу партии «Зелёная альтернатива» человек, — сказал Хвостов.

Ранее Сергей Зверев заявил, что пользователи социальных сетей «все чаще стали ему предлагать» попробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты Госдумы от Бурятии.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Экологический рай: у побережья Малайзии построят три острова
002354читать позжечитаю позже
Наука и техника
Дети нашли останки ихтиозавра на острове Русский
3018832читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Трудная победа»: как кот сразился с заводной игрушкой

Главное – как следует изучить противника.

509921читать позжечитаю позже

Юмор
«Не бывает невыполнимых миссий»: коты-ниндзя снова в деле18 ноября

Пройти по карнизу, влезть в окно и выбраться из клетки – плевое дело!

609711читать позжечитаю позже