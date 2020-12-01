Партия «Зеленая альтернатива» поддержит Сергея Зверева на выборах в Госдуму

Партия «Зеленая альтернатива» готова поддержать стилиста Сергея Зверева на выборах в Госдуму, если он, конечно, решит баллотироваться. Об этом сообщил председатель «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов.

Мы готовы оказать помощь Звереву с выдвижением без сбора подписей по любому округу, поскольку Сергей не раз выступал с яркими природоохранными инициативами, а еще он защищает озеро Байка. Зверев — близкий по духу партии «Зелёная альтернатива» человек, — сказал Хвостов.

Ранее Сергей Зверев заявил, что пользователи социальных сетей «все чаще стали ему предлагать» попробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты Госдумы от Бурятии.