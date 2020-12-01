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003268

Virgin Orbit объявила дату запуска корабля Cosmic Girl

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Twitter

© Twitter

Virgin Orbit готовит своих пилотов, корабль Cosmic Girl и ракету LauncherOne ко второй попытке орбитального полета. Если все пойдет по плану, то полет состоится через неделю после Рождества.

Напомним, первая попытка была неудачной: ракета взорвалась на испытаниях. Cosmic Girl поднял ракету на высоту, как и планировалось, но загорелся двигатель первой ступени, и миссия была прекращена.

В течение нескольких последних лет Virgin Orbit разрабатывает и тестирует свою уникальную систему запуска, которая включает использование Cosmic Girl — переоборудованного Boeing 747.

После запуска двигателя и отделения ступени ракета-носитель LauncherOne доставляет полезную нагрузку на орбиту, в то время как Cosmic Girl возвращается, чтобы приземлиться на взлетно-посадочную полосу.

LauncherOne должна доставлять на низкие околоземные орбиты спутники небольших размеров весом до 300 килограммов. Среди клиентов Virgin Orbit — Вооруженные силы США.

virginorbit.com

После шести месяцев проверок и тестирования компания снова готова к полету. На этот раз Virgin Orbit доставит на борт ракеты LauncherOne десять кубсатов (малых искусственных спутников Земли, используемых при исследовании космоса) для научных исследований.

Планируется, что Cosmic Girl стартует с базы Virgin Orbit в пустыне Мохаве в декабре этого года.

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