Офлайн-учеба и комендантский час: что происходит с пандемией в США

В США начальные школы и детские сады возобновят занятия со следующей недели. Старшие классы и университеты откроют свои двери чуть позже, заявил мэр Нью-Йорка.

Несмотря на рост числа заболевших, мы уверены, что сможем обеспечить безопасное образование, — заявил он.

Попытка открыть учебные заведения была предпринята еще в сентябре, но очень скоро школы вновь закрыли на карантин.



Маски и санитарное дистанцирование были обязательны, когда школы работали, а размер классов составлял часть от среднего показателя до пандемии — от 25 до 30 учеников. Но даже это не помогло сдержать распространение заболевания.

Власти города уверены, что из-за эпидемии нельзя останавливать образование детей. Родители школьников полностью поддерживают идею властей вновь открыть школы.



Около 190 000 учеников 7 декабря вернутся в школы. Это составляет лишь маленькую часть от более чем миллиона учащихся. У родителей также останется право на выбор дистанционного формата обучения для своих детей.

Когда одни штаты возвращаются к прежней жизни, другие вынуждены вводить новые ограничения. Например, власти Сан-Франциско вводят комендантский час до 21 декабря. Людям запрещено покидать дома с десяти часов вечера до пяти часов утра.

Кроме того, некоторые частные организации перейдут на удаленный режим работы.

