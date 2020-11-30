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Офлайн-учеба и комендантский час: что происходит с пандемией в США

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

В США начальные школы и детские сады возобновят занятия со следующей недели. Старшие классы и университеты откроют свои двери чуть позже, заявил мэр Нью-Йорка.

Несмотря на рост числа заболевших, мы уверены, что сможем обеспечить безопасное образование, — заявил он.

Попытка открыть учебные заведения была предпринята еще в сентябре, но очень скоро школы вновь закрыли на карантин.

Маски и санитарное дистанцирование были обязательны, когда школы работали, а размер классов составлял часть от среднего показателя до пандемии — от 25 до 30 учеников. Но даже это не помогло сдержать распространение заболевания.

Власти города уверены, что из-за эпидемии нельзя останавливать образование детей. Родители школьников полностью поддерживают идею властей вновь открыть школы.

Около 190 000 учеников 7 декабря вернутся в школы. Это составляет лишь маленькую часть от более чем миллиона учащихся. У родителей также останется право на выбор дистанционного формата обучения для своих детей.

Когда одни штаты возвращаются к прежней жизни, другие вынуждены вводить новые ограничения. Например, власти Сан-Франциско вводят комендантский час до 21 декабря. Людям запрещено покидать дома с десяти часов вечера до пяти часов утра.

Кроме того, некоторые частные организации перейдут на удаленный режим работы.

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