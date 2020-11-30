Мать бросила 8-летнего сына на остановке в Москве из-за порванной сумки

Жительница Краснодарского края оставила на остановке в Москве своего восьмилетнего сына, решив таким способом наказать его за якобы порванную сумку.

Обратившись в полицию, женщина 1991 года рождения рассказала, что ее сын не успел выйти вместе с ней из автобуса на остановке «Красная Пресня» и уехал по маршруту дальше.

В итоге мальчика нашли сотрудники МВД по Крылатскому району.

Ребенок, в свою очередь, рассказал, что мать бросила его на остановке «Улица 1905 года» за то, что он порвал ее сумку. Оставшись один, мальчик растерялся и сел в электробус, следующий по маршруту 850, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Позже женщина все-таки призналась, что версия сына истинная. По ее словам, они с мальчиком жили на Белорусском вокзале, а денег, чтобы прокормить ребенка, у нее не было.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как отмечает телеканал, 30 ноября суд приговорил к году и трем месяцам лишения свободы мужчину, который оставил своих сыновей в аэропорту Шереметьево.

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Напомним, 26 января в терминале D аэропорта Шереметьево нашли двух мальчиков, брошенных отцом. Позднее их передали матери. Мужчина был задержан правоохранительными органами 13 февраля в Хабаровске. Он направлялся в Комсомольск-на-Амуре, чтобы снова забрать детей.

В августе бросившего сыновей Виктора Гаврилова ограничили в родительских правах решением Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре. Также с мужчины были взысканы алименты на содержание детей.

