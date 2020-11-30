Матвиенко высказалась за переименование Минтруда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переложить на Министерство труда и социальной защиты РФ «комплексное администрирование вопросов семейной политики».

Таким образом, по мнению сенатора, это ведомство следовало бы переименовать в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики РФ.

Выступая на заседании Совета при Президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, Матвиенко отметила, что министерство, возглавляемое Антоном Котяковым, в период пандемии «достойно отработало все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми».

Предлагаю изменить и само название министерства, добавив «Министерство труда, соцзащиты и семейной политики РФ». И всем будет понятно, кто в стране отвечает за выработку семейной политики, ее координацию, взаимодействие с другими министерствами и ведомствами, — приводит ее слова ТАСС.

Спикер Совфеда напомнила, что в настоящий момент полномочия по поддержке семьи и детства распределены между различными министерствами и ведомствами: Минтруд занимается вопросами социальной защиты, за Министерством просвещения закреплены опека, попечительство и профилактика безнадзорности; кроме того, в работе с семьей задействованы Минздрав, МВД и другие ведомства.

В связи с этим Матвиенко сделала вывод, что в России пока нет единого центра управления семейной политикой на федеральном уровне. «Отсюда, как говорится в пословице, у семи нянек дитя без глаза», — цитирует сенатора агентство.

Матвиенко привела в пример Башкортостан, Астраханскую и Томскую области, где успешно создаются министерства семьи. Она подчеркнула, что, возможно, это тот случай, когда региональные практики надо брать на вооружение в масштабе всей страны.

Как ранее писал ridus.ru, губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в рамках реформы органов власти в регионе будет создано Министерство счастья. По его словам, он намерен выстроить эффективную систему государственного управления, работающую на благо жителей региона. Также он считает, что пора уйти от «министерства обиженных и обездоленных».