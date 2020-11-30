Как алгоритмы Netflix видят нас насквозь
- 30 ноября 2020, 15:18
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Этой осенью на Netflix вышел документальный фильм «Социальная дилемма». В основу его сюжета положен этический спор об алгоритмах социальных медиа и их вреде обществу. В картине бывшие сотрудники техногигантов рассказывают, как соцсети негативно влияют на психическое здоровье, как вызывают зависимости, как способствуют распространению фейков и теорий заговора.
Главным товаром соцсетей называют человеческое внимание, которым манипулируют с целью продать больше рекламы. Правда, становится не так грустно, когда понимаешь, что сам Netflix использует алгоритмы, которые увеличивают количество просматриваемого контента на 40%.
За 20 лет технической революции задачи систем рекомендаций не изменились. Все так же: удержание внимания и побуждение к целевому действию. Для этого используются прогностические методы, в основе которых лежит машинное обучение (machine learning).
Самые популярные — фильтрация по содержимому (content-based filtering) и совместная фильтрация (collaborative filtering).
Система, архитектура которой основана на фильтрации по содержимому, выдает рекомендации на основе сходства признаков предмета и предпочтений людей. Например, пользователь онлайн-кинотеатра ставит высокие оценки научной фантастике и низкие — драматическим фильмам. Система извлекает информацию и в дальнейшем рекомендует человеку научную фантастику и схожие жанры.
Система Netflix — это комбинация 27 рекомендательных алгоритмов. Допустим, система принимает на вход данные о режиссере, жанре, годе, актерах. И данные о человеке: как он реагировал на этого режиссера, как реагировал на комедии, драмы, фантастику, исторические мелодрамы. Если рассматривать совсем простой вариант: человек, который любит фильмы про средние века, скорее всего, любит исторические фильмы в целом. Но на практике используются более сложные алгоритмы, основанные на анализе данных, — рассказал ridus.ru специалист в области Data Science AR-стартапа Banuba, консультант по учебной программе онлайн-университета Skillbox Вячеслав Архипов.
Искусственный интеллект определяет, что этот человек относится к некоторой группе зрителей X, потому что в его реакциях присутствуют паттерны ABC, отличающие группу Х. Также прогнозируется его реакция на контент исходя из реакций других представителей этой группы. То есть, анализируя данные, компьютер понимает структуру интересов аудитории.
Можно бесконечно спорить об этичности рекомендательных алгоритмов, находить тысячи плюсов и минусов. Но вопрос лежит в плоскости ответственности человека и его осознанного подхода к жизни. Необязательно брать в кредит все продукты из списка «вам может пригодиться» или смотреть топовые ролики YouTube ночь напролет. Технологии изменили человечество, но не стали им управлять.
Такие алгоритмы можно использовать не только в развлекательной сфере. Рекомендательные системы оказались полезными в медицине. К примеру, они могут находить новые соединения активных веществ для лекарств, а также новые свойства у клинически одобренных лекарств.
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