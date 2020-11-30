В 2021 году состоится первая в мире лунная автогонка

Команда дизайнеров McLaren P1 совместно с американскими старшеклассниками предложила интересный, но несколько странный проект — автомобильную гонку на Луне.

С помощью дистанционных пультов и заранее доставленных на спутник Земли машин разработчики хотят не только повеселиться, но и испытать работоспособность техники. Ожидается, что на таких машинах будут перемещаться первые лунные колонисты.

Вес каждой гоночной машины составит примерно 2,5 килограмма. Они будут сконструированы на базовой архитектуре, включающей в себя аккумуляторную электрическую трансмиссию.



Планируется, что гоночные авто отправятся на Луну в посадочном модуле Nova-C. Его доставит в космос ракета SpaceX Falcon 9 предположительно в октябре 2021 года.

Теперь представьте себе, что этот модуль приземляется на Луну со 100 килограммами техники. Каждая машина, каждый пульт и зарядная станция чрезвычайно важны. Мы пока что не представляем себе, как это будет происходить, — признаются разработчики.

Уже известно, что в первой лунной гонке Moon Mark Mission 1 примут участие шесть команд старшеклассников, отобранных со всей территории Соединенных Штатов. Их задача — не только разработать беспилотное авто, но и продумать, как оно будет дистанционно управляться.

Конечно, ребята могут рассчитывать на помощь дизайнеров и инженеров из компании McLaren P1.

В финал выйдут две команды, чьи авто отправятся на Луну следующей осенью. Во время первой в мире лунной гонки участники будут дистанционно управлять своими роверами, ориентируясь на суровой местности.

Сейчас ученые думают над одной важной проблемой, которая существенно усложняет задачу школьникам. Речь о задержке сигнала между Землей и Луной.



Если связь между нашей планетой и спутником осуществляется со скоростью света, сигналу потребуется около 1,3 секунды, чтобы преодолеть расстояние в 384 с лишним тысячи километров. Таким образом, когда участник нажмет кнопку на пульте здесь, на Земле, машина на Луне отреагирует через 1,3 секунды, а через 2,6 секунды это отобразится на видео, которое будет транслироваться с лунной автогонки.

