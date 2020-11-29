Еще одна авария с участием Квята на гонке «Формулы-1» попала на видео
- 29 ноября 2020, 19:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После возобновления гонки Гран-при Бахрейна «Формулы-1», приостановленной из-за загоревшегося болида Ромена Грожана, произошла еще одна авария.
Примечательно, что в ней участвовала машина россиянина Даниила Квята, до этого столкнувшаяся с болидом Грожана.
Вскоре после рестарта перевернулась машина канадца Лэнса Стролла, а произошло это в результате столкновения с болидом Квята.
Стролл самостоятельно выбрался из болида, и вскоре гонка продолжилась.
Грожан и Стролл выбыли из гонки, а вот Квят продолжает в ней участвовать.
В связи с произошедшим в соцсетях вспомнили прозвище «Торпеда», прочно закрепившееся за Квятом.
Ранее сообщалось, что выступающий с 2016 года за Haas 34-летний французский автогонщик Ромен Грожан вылетел с трассы и врезался в заграждение. В результате его болид загорелся.
Авария произошла на первом круге после столкновения с болидом российского гонщика Даниила Квята. Грожана госпитализировали, у него диагностировали небольшие ожоги конечностей
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