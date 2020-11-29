Еще одна авария с участием Квята на гонке «Формулы-1» попала на видео

После возобновления гонки Гран-при Бахрейна «Формулы-1», приостановленной из-за загоревшегося болида Ромена Грожана, произошла еще одна авария.

Примечательно, что в ней участвовала машина россиянина Даниила Квята, до этого столкнувшаяся с болидом Грожана.

Вскоре после рестарта перевернулась машина канадца Лэнса Стролла, а произошло это в результате столкновения с болидом Квята.

Стролл самостоятельно выбрался из болида, и вскоре гонка продолжилась.

Грожан и Стролл выбыли из гонки, а вот Квят продолжает в ней участвовать.

В связи с произошедшим в соцсетях вспомнили прозвище «Торпеда», прочно закрепившееся за Квятом.

Ранее сообщалось, что выступающий с 2016 года за Haas 34-летний французский автогонщик Ромен Грожан вылетел с трассы и врезался в заграждение. В результате его болид загорелся.

Авария произошла на первом круге после столкновения с болидом российского гонщика Даниила Квята. Грожана госпитализировали, у него диагностировали небольшие ожоги конечностей