«Это перебор»: эксперт предупредил автовладельцев о серьезной утечке данных

В России может произойти масштабная утечка личной информации, если частные компании получат доступ к базам ГИБДД, чтобы запрашивать данные водительского удостоверения.

Такое мнение высказал автоэксперт и телеведущий Вячеслав Субботин.

По его словам, это приведет к серьезной утечке личных данных автовладельцев, поскольку по водительскому удостоверению можно узнать, где человек проживает, какая у него медицинская справка и чем он болеет.

Субботин убежден, что водители никак не смогут защитить свои права.

Он посоветовал частным компаниям самим создавать собственную базу данных, а не заимствовать ее у ГИБДД. «Это перебор. Пусть частные компании занимаются своим бизнесом сами, без обращений в ГИБДД», — заявил автоэксперт в беседе с URA.RU.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Как отмечает издание, ранее пресс-служба МВД РФ сообщила, что в 2021 году агрегаторы такси и каршеринговые компании получат доступ к базам данных ГИБДД. Им разрешат запрашивать данные о водительских удостоверениях россиян.

Ранее ridus.ru писал о том, что в декабре 2020 года власти Москвы собираются запустить новую систему контроля таксистов.



Также сообщалось, что с 3 декабря в России вступят в силу изменения в водительских удостоверениях, свидетельстве о регистрации автомобиля и паспорте транспортного средства (ПТС).