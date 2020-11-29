найти ×
   
  • USD +0.41
    75.86
  • EUR +0.43
    90.46
СохранитьСохранено0
×

00762

«Это перебор»: эксперт предупредил автовладельцев о серьезной утечке данных

Small f1a6d446e0
© Андрей Махонин/ТАСС

© Андрей Махонин/ТАСС

В России может произойти масштабная утечка личной информации, если частные компании получат доступ к базам ГИБДД, чтобы запрашивать данные водительского удостоверения.

Такое мнение высказал автоэксперт и телеведущий Вячеслав Субботин.

По его словам, это приведет к серьезной утечке личных данных автовладельцев, поскольку по водительскому удостоверению можно узнать, где человек проживает, какая у него медицинская справка и чем он болеет.

Субботин убежден, что водители никак не смогут защитить свои права.

Он посоветовал частным компаниям самим создавать собственную базу данных, а не заимствовать ее у ГИБДД. «Это перебор. Пусть частные компании занимаются своим бизнесом сами, без обращений в ГИБДД», — заявил автоэксперт в беседе с URA.RU.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Как отмечает издание, ранее пресс-служба МВД РФ сообщила, что в 2021 году агрегаторы такси и каршеринговые компании получат доступ к базам данных ГИБДД. Им разрешат запрашивать данные о водительских удостоверениях россиян.

Ранее ridus.ru писал о том, что в декабре 2020 года власти Москвы собираются запустить новую систему контроля таксистов.

Также сообщалось, что с 3 декабря в России вступят в силу изменения в водительских удостоверениях, свидетельстве о регистрации автомобиля и паспорте транспортного средства (ПТС).

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Возвращение жемчужины: «динозавров-дуэлянтов» наконец передали в музей
202588читать позжечитаю позже
История
Коллекционер из США решил расстаться с архивом старых китайских фотографий
409396читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

1491046538читать позжечитаю позже

Спорт
А нужен ли России такой футбол20 июля

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

26243400читать позжечитаю позже