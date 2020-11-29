В Госдуме опровергли новость о проверках доходов пенсионеров в 2021 году

Никаких проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов не планируется, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он заверил, что в 2021 году Пенсионный фонд России (ПФР) продолжит работу в обычном режиме.

Так Исаев прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию со ссылкой на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец. В новости речь шла о том, что в следующем году ПФР проверит пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов. Кроме того, сообщалось, что планируется проверить также место жительства у тех, кто проживает за границей или получает «северные выплаты».

По словам депутата, эта новость вызвала в Госдуме обеспокоенность и удивление. Поэтому был отправлен запрос в Пенсионный фонд и Министерство труда. «Я разговаривал и с [главой ПФР Максимом] Топилиным, и с [замглавы Минтруда Андреем] Пудовым на эту тему, — рассказал Исаев в беседе с ТАСС. — Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется».

Парламентарий назвал указанную новость «более чем странной информацией» и напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан. «Она зависит от страхового стажа и взносов, которые проверяются при назначении пенсии», — пояснил он.

Единоросс также подчеркнул, что Госдума и Минтруд направляют совместные усилия на сокращение любых проверок граждан при назначении пенсии. В частности, идет работа над тем, чтобы пенсии по инвалидности назначались без подтверждения со стороны граждан, а автоматически после получения Пенсионным фондом информации от медико-социальной экспертизы.

Как писал ранее ridus.ru, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с необычным предложением — ликвидировать ПФР как таковой. Миронова подтолкнул к этой идее недавний отчет Счетной палаты о многочисленных ошибках в работе фонда.

Депутат Госдумы считает, что ПФР должен быть упразднен, поскольку представляет собой фактически бесполезного лишнего посредника между бюджетом и пенсионерами.

Напомним, 25 августа Счетная палата РФ опубликовала итоги проверки работы ПФР, которая и помогла выяснить, что ошибки в базе данных фонда приводят к занижению выплат, положенных российским пенсионерам. Один и тот же номер СНИЛС присваивают нескольким людям, из-за смены фамилии пожилой человек получает заниженную пенсию, зато большие суммы тратятся на выплаты уже умершим пенсионерам.

Впрочем, в докладе палаты утверждалось, что большая часть ошибок лежит на совести самих граждан, неправильно заполняющих анкеты ПФР.