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Депутат ГД призвал более жестко реагировать на провокации у границ РФ

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© Марат Абулхатин/ТАСС

© Марат Абулхатин/ТАСС

Реакция России на участившиеся провокации у ее границ со стороны США должна быть более жесткой, считает первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, с нарушителями уже не помогают справиться «гневные письма» и «просто слова».

Он отметил, что нужно называть вещи своими именами. Депутат пояснил, что речь идет о предупредительном выстреле в воздух, а потом — на поражение.

«Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза, — заявил Шерин в беседе с радиостанцией „Говорит Москва“. — Если не помогает, надо уничтожать противника».

По его мнению, Россия слишком «сдержанно реагирует на то, как сбивают ее самолеты и вертолеты», и это провоцирует другие страны. Он добавил, что нужно определить для себя четкую грань: там, где мы сдержанные и призываем не поддаваться на провокацию, и там, где речь идет о репутации государства, престижа нации.

Ранее стало известно, что 28 ноября российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США и не допустил нарушения границы РФ.

© МО РФ

© МО РФ

Недавно заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил, что в 2020 году у границ России было обнаружено более 1300 иностранных самолетов-разведчиков. Свыше 170 раз российским истребителям пришлось подниматься на их перехват.

Как сообщал ridus.ru, в Министерстве иностранных дел России заявили, что дальнейшие шаги по инциденту с российским вертолетом Ми-24, сбитым в Армении азербайджанскими военными, будут определены после проведения расследования.

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