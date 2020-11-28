У зданий парламента и МИД в Тбилиси проходят антироссийские акции протеста

«Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и партии-сателлиты организовали в центре Тбилиси антироссийские акции протеста.

Они проходят у зданий парламента и МИД.

Митингующие выступают против того, чтобы российский сенатор Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе обсуждали экономические, культурные и гуманитарные отношения между двумя странами.

Как передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси, оппозиционеры выкрикивают антиправительственные лозунги, называя членов грузинского руководства «рабами», а также пишут на заграждениях у парламента «20 процентов» в знак того, что территории Абхазии и Южной Осетии «оккупированы» Россией. Кроме того, они рисуют на асфальте советскую символику.

Двоих протестующих уже задержали.

«Наше правительство — предательское!», — приводит издание слова депутата от «Европейской Грузии» Елены Хоштарии.

Ранее «Единое национальное движение» выступило против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, которое было прервано летом прошлого года из-за антироссийских акций в Тбилиси. Накануне этот вопрос обсуждали Карасин и Абашидзе.

Один из лидеров оппозиционной партии Заал Удумашвили заявил, что восстановление авиасообщения нецелесообразно. «С одной стороны, в России высокие показатели заболевания коронавирусом, а с другой, зачем вообще возобновлять, потому что Россия всегда и во всем обвиняет Грузию», — цитирует его Общественное ТВ — «Первый канал».

Запрет на полеты из РФ в Грузию вступил в силу 8 июля. Он был объявлен президентом Владимиром Путиным после скандала на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси. Тогда глава российской делегации сел в кресло председателя в зале заседаний грузинского парламента. Оппозиционные депутаты почувствовали себя оскорбленными, покинули зал и организовали митинг с требованием удалить делегатов от России из страны.

Минтранс России оценил прямые убытки авиакомпаний и часть упущенной выгоды от запрета авиасообщения с Грузией в три миллиарда рублей. Грузинская сторона оценивает нанесенный своей экономике урон по-разному — звучат суммы от 60 до 710 млн долларов. Поэтому тбилисские политики неоднократно обращались к Москве с призывами восстановить прямое авиасообщение.